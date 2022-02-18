Киев, , 15:59 — REGNUM Киевские власти должны обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов. С таким призывом к руководству Украины обратилась бывший премьер-министр страны, депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

МВФ Javier Ignacio Acuña Ditzel

Читайте также: На Украине придумали способ «отомстить» западным странам

Политик указала, что на сегодняшний день объём внешний заимствований Украины превышает 51 млрд рублей

«Следующий вопрос, который должен поднять президент, — это вопрос списания долгов Украины. История мира знает массу примеров, когда в таких ситуациях списывались долги государств. Например, 25 странам в начале коронавирусной эпидемии МВФ списал долги», — отметила Тимошенко в эфире телеканала «1+1».

Она также напомнила о десятках примеров в истории, когда со страны, попавшей «в систему агрессии и другие тяжёлые ситуации», списывали долги. По мнению политика, западные страны «по международному праву и по «Будапештскому меморандуму» обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что Киев мог бы перестать выплачивать по внешним долгам в связи со сложившейся ситуацией на фоне «вторжения» России. Он напомнил, что до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении предоставить Украине гарантии суверенных кредитов для поддержки программы экономических реформ и взаимодействия с МВФ.

Ранее по теме: США предложили Украине гарантии суверенного долга в размере до $1 млрд

Он добавил, что все предоставленные ранее Украине кредиты «лишь наносили вред экономике страны», а угроза «вторжения» — это и есть «форс-мажор, а раз Киев информируют об этом, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдёт».

Читайте ранее в этом сюжете: В МВФ сообщили, что правительство Украины вскоре получит новый транш