Киев, 21 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Украина и Всемирный банк начали обсуждать новую программу льготного финансирования на $500−700 млн, заявил замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма в интервью агентству РБК-Украина.

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина, деньги

«Мы уже начали обсуждать со Всемирным банком еще одну программу на $500−700 млн. Это тоже будет льготное финансирование — до 2%», — сказал он.

Он добавил, что программа будет связана с энергетической «зеленой» трансформацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр страны, депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что киевские власти должны обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.

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