Мурманск, 21 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Мурманской области на официальных всероссийских спортивных мероприятиях снова смогут присутствовать зрители. Соответствующее изменение в антиковидный указ внесли региональные власти.

Алексей Банников ИА REGNUM На трибунах

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Обязательными условиями для посещения мероприятий остаются: предъявление справки или QR-кода, соблюдение масочного режима наполняемость в помещениях 50%.

«Хотя еще уровень достаточно высокий, мы видим, к счастью, тенденцию падения темпов заболеваемости. И эта тенденция сохраняется, что позволяет продолжить ослаблять ограничения. Но мы внимательно следим за ситуацией», — подчеркнул губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 февраля в Мурманской области отменили систему QR-кодов при посещении заведений общепита, кинотеатров и других заведений.