Краснодар, 21 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении обвиняемых в мошенничестве на более чем миллиард рублей при строительстве полигона Ашулук в Астраханской области передано в суд Краснодара. Об этом сообщили 21 февраля в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвиняемыми по делу проходят Игорь Б., Юрий С. И Сергей К. По версии следствия, в период с 2012 по 2015 год С., К., Б., а также Дарьей Л. и Александром К. (последние осуждены), которые занимали руководящие должности в ООО «Спецстроймонтаж», совместно с бывшим военнослужащим Семеном М. (находится в международном розыске) были похищены денежные средства, принадлежавшие Минобороны России.

Согласно материалам дела, в ноябре 2012 года между ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» и ООО «Спецстроймонтаж» был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по ряду объектов первой очереди строительства межвидового полигона Южного военного округа (н.п. Ашулук Астраханской области). Сотрудниками субподрядной организации не был выполнен ряд обязательств на сумму 1 миллиард 32 миллиона рублей, деньги были похищены. Чтобы скрыть хищение, должностные лица ООО «Спецстроймонтаж» организовали частичное выполнение строительно-монтажных работ на данных объектах, затратив на их исполнение 167,9 миллиона рублей., данные внесли в документы.

Кроме того, в Краснодаре М. и Б. обратились в ОАО «Крайинвестбанк» за оформлением кредитной линии и получили в качестве займа 150 млн рублей, которые не планировали возвращать.

Также летом 2014 года между ООО «Спецстроймонтаж», которым руководил Б., и АО «Главное управление обустройства войск» заключен договор на выполнение полного комплекса работ по строительству объектов военной комендатуры, 115 военной автомобильной инспекции и гарнизонной гауптвахты, расположенных в Краснодаре. АО «ГУОВ» выплатило ООО «Спецстроймонтаж» авансом свыше 177 миллионов рублей, из которых Б., М. и гражданин Никита Л.(ранее осужден) похитили 159 миллионов рублей. Работы по факту были выполнены на сумму около 18 млн рублей.

В настоящее время дело после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.