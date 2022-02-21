Старый Оскол, Белгородская область, , 10:42 — REGNUM Исправительные работы сроком на один год назначены 30-летнему жителю Старого Оскола Белгородской области за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одном из торговых центров города, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля официальный представитель ФСБ региона Оксана Ищенко.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина заявил о готовящемся «теракте» по телефону. К торговому центру были направлены дежурные и оперативные службы, угроза взрыва не подтвердилась. Сотрудники управления ФСБ установили личность лжетеррориста. В судебном заседании он признал свою вину. Старооскольский районный суд назначил злоумышленнику один год исправительных работ, приговор вступил в законную силу.

За ложные сообщения о террористической угрозе законодательно ужесточены санкции — максимальный срок, который может грозить телефонным террористам, увеличен до 10 лет лишения свободы, подчеркнула Оксана Ищенко.