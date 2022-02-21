Ульяновск, 21 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличат штат центра телемедицины, куда поступают звонки от пациентов с коронавирусом. При этом количество обращений растёт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава региона Алексей Русских отметил, что в настоящее время «большая часть» пациентов с коронавирусом лечится амбулаторно, перенося болезнь в лёгкой форме и средней степени тяжести. В связи с этим «в несколько раз» возросла нагрузка на первичное звено здравоохранения и также растёт количество обращений в центр телемедицины, на который возложено динамическое наблюдение за амбулаторными ковид-пациентами.

С февраля работа центра преобразована на входящий трафик, после чего поступило свыше 24 тыс. звонков от жителей Ульяновской области. Ранее здесь проводился обзвон и оказывалась помощь пациентам, сведения о которых передавались из поликлиник.

«В этом году мы расширили его штат до 58 операторов и продлили часы работы. В ближайшее время усилим количество сотрудников центра ещё на 30%», — заявил ульяновский губернатор.

В рамках работы телемедицинского центра в поликлиниках создано 17 дистанционных консультативных центров, количество каналов увеличено с 30 до 300.

Центр телемедицины также оказывает консультативную поддержку заболевшим ОРВИ, гриппом, имеющим хронические заболевания. Кроме того, оформляются больничные листы, сертификаты переболевшего и вакцинированного, решаются вопросы лекарственного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в регионе официально выявлен 1401 носитель новой коронавирусной инфекции, что на три больше, чем было подтверждено 19 февраля. Всего сделано 1 854 204 лабораторных теста на ковид, по итогам которых подтверждено 154 964 случая заражения коронавирусом. В настоящее время выздоровели 139 739 человек, умерли 4226 ковидных больных.