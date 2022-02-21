Москва, 21 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Почти каждый четвёртый мужчина в России (23%) в День защитника Отечества обычно не получает никаких подарков. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Василий Иванов ИА REGNUM На митинге 23 февраля

Каждому седьмому мужчине (15%) дарят на 23 февраля, как правило, предметы одежды, каждому девятому (11%) — парфюмерию или косметику. 7% получают в подарок — это любовь, забота и внимание со стороны близких.

Признались, что привыкли получать «всякую ерунду», 5% мужчин, деньги и бритвенные принадлежности — по 4% мужчин, алкоголь и сувениры — по 2%. Другие подарки на 23 февраля назвали 13%: сладости, техника, телефоны, автомобильные аксессуары, книги и др.

Опрос проведён 9−14 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 374 населённых пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, для 13% мужского населения России лучшим презентом в День защитника Отечества являются деньги.

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