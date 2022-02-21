В Саратовскую область поступила новая партия лекарств для ковид-пациентов
Саратов, 21 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Саратовскую область поступила очередная партия лекарств, предназначенных для пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении в амбулаторных условиях. Как отметил министр здравоохранения региона Олег Костин, данные препараты необходимо выдавать пациентам, исходя из фактических медицинских показаний, кому они реально нужны по состоянию здоровья.
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Глава облминздрава считает, что те пациенты, у кого есть положительный результат теста на COVID-19, могут лечиться как от обычного вирусного заболевания, необходимости в специфических препаратах для лечения нет.
«Использовать те средства, которые есть в домашней аптечке на случай простуды или ОРВИ. Специфика лечения нового штамма «Омикрон» это позволяет. Но если люди находятся в зоне риска и у них имеются сопутствующие заболевания, или вирус проявляет себя осложнениями — таким пациентам препараты необходимо выдавать незамедлительно и по той линейке, которую определил лечащий врач», — подчеркнул Костин.
Министр поручил охватить тестированием на COVID-19 максимальное количество жителей с признаками вирусных заболеваний.
Как сообщало ИА REGNUM, жителям Саратовской области с 21 февраля при посещении учреждений культуры, общественного питания, фитнес-клубов и других заведений, кроме QR-кода, свидельствующего о вакцинации или перенесенном коронавирусе, при наличии антител к COVID-19 можно предъявлять цифровой знак, полученный на сайте госуслуг.
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