Калуга, 21 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Калужской области комплектуется гуманитарный груз беженцам из Донецка и Луганска. В ближайшие дни в Ростовскую область уедет первая партия. Вода, продукты, предметы первой необходимости. Об этом написал вечером, 20 февраля в социальных сетях губернатор Владислав Шапша

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Также калужские волонтёры готовятся к поездке. Они помогут нашим коллегам и поддержат тех, кто был вынужден покинуть свой родной дом. Если кто-то решит приехать в Калужскую область: встретим, примем, обеспечим кров и питание. Мы людей в беде не оставим», — сообщил Владислав Шапша.

Председатель правления объединения украинцев Калужской области «Витчизна» Виктор Витковский заявил изданию «Калужские Губернские ведомости» о поддержке губернатора по размещению на калужской земле беженцев с Донбасса и Луганска.

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса на территорию России. Поток беженцев первыми приняли Ростовская и Воронежская области. Более 60% эвакуированных — дети.