Иркутск, 21 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 21 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7919 человек, причём 15 (-1) из них погибли за последние сутки.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 228 274 (+2266 за сутки). Это на 151 случай меньше, чем сутками ранее. Госпитализированы 4140 (+87 за сутки). В то же время излечились 169 467 пациентов (+1211 за сутки).

Ещё 628 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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