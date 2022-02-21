Якутск, 21 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. За сутки в ковидные госпитали Якутии попали 45 человек, это 4,5% от числа новых заболевших. Заразившихся жителей в республике за сутки насчитали 1018, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Читайте также: Жители Якутии активно заражаются «Дельта"-штаммом

В правительстве Якутии подчеркнули, что ситуация с распространением инфекции хоть и стабилизируется, но остаётся напряжённой. Доля коронавирусных пациентов в районах республики превысила 70%. Общий темп прироста заболеваемости сократился на 51%. До 40% новых случаев COVID-19 вызваны штаммом «Дельта».

"Важно, чтобы пациенты с лёгким течением болезни оперативно получали всю необходимую помощь, консультацию и лекарства. Это связано также с дельта-штаммом. Чтобы не запустить болезнь, нужно внимательно подходить к оказанию помощи каждого больного», — отметил глава региона Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина призвала жителей Якутии быть внимательными к своему здоровью и при ухудшении состояния незамедлительно обращаться к врачу. Она аргументировала свою просьбу тем, что штамм «Дельта» вызывает тяжёлые формы заболевания.