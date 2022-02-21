Киев, 21 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Ликвидация Украиной ядерного оружия согласно Будапештскому меморандуму было ошибкой, заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба в эфире CBS.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

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В ходе интервью ему задали ему вопрос, считает ли он ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, Кулеба ответил утвердительно. Вместе с тем он добавил, что США и Британия должны были гарантировать Украине безопасность.

«Да. Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что после консультаций представителей стран-подписантов Будапештского меморандума должны появиться конкретные решения.

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