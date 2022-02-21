Красноярск, 21 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Красноярском крае на предыдущей неделе стабилизировалась. Об этом 21 февраля в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Minzdrav.gov.ru «Красная зона» ковидного госпиталя

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«В настоящее время наметилась тенденция к снижению уровней заболеваемости», — пишет он.

Как сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, за прошедшие сутки в крае подтверждено 5297 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, максимальное суточное количество заболевших за весь период было зафиксировано 11 февраля — 8192.