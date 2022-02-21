Саратов, 21 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувшие выходные дни (19−20 февраля) в результате схода с крыш снега и наледи пострадали несколько человек. По всем инцидентам ведется проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Sledcom.ru Следователь

Согласно публикациям в соцсетях, 20 февраля в Кировском районе Саратова с крыши двухэтажного жилого дома по улице Горького на 18-летнего юношу упала ледяная глыба. В результате полученных травм мужчина был доставлен в стационар.

В этот же день около 18:00 (местное время) 35-летняя женщина вместе с девятилетним ребенком проходила мимо дома №16 по улице Сакко и Ванцетти города Саратова, когда с крыши здания произошло обрушение снежной массы. Женщина получила телесные повреждения, ребенок не пострадал. Впоследствии горожанку доставили в медучреждение с диагнозом «закрытая травма черепа», но от госпитализации она отказалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 12 февраля в результате схода снежной массы с крыши дома №30/32 по улице Советской в Саратове пострадала 20-летняя местная жительница. Девушке потребовалась медицинская помощь.

Читайте также: В Саратове от упавшего с крыши снега пострадала 20-летняя девушка

Читайте также: Глава СК поручил разобраться со всеми фактами падения снега и льда на людей