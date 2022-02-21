Челябинск, 21 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Челябинской области уменьшается число граждан, больных COVID-19. Это следует из сообщений регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На утро 21 февраля их было 44 976 человек. При этом сутками ранее таких пациентов насчитывалось 46 255, а ещё раньше — 46 911.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале выздоровели уже 208 868 человек.