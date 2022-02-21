Кызыл, 21 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки подтверждено пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего с начала года от COVID-19 в республике умерли 18 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Выявлено за сутки 73 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (+22), Кызылском (+10), Тандинском (+10) и Тоджинском (+10) районах.

«Из 73 заболевших мужчин — 31, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 29, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 12», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 030.