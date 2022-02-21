Севастополь, 21 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Севастополе готовы принять на данные момент 544 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам обсуждения вопроса сбора гуманитарной помощи в «Единой России» 20 февраля.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Завершили анализ наших реальных возможностей по приему беженцев из братских республик, которые сейчас прибывают в Ростовскую область. Сейчас Севастополь готов принять 544 человека. Сообщил об этом в федеральный штаб», — написал Развожаев.

Он также сообщил, что в регионе идёт сбор гуманитарной помощи, первый груз в ростовскую область будет отправлен 22 февраля.

«Если у вас есть желание помочь, то обращайтесь в Мы-Вместе Севастополь В первую очередь нужно детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье», — уточнил губернатор.

Кроме того, в Севастополе формируют отряд добровольцев для отправки в Ростовскую область — для оказания помощи в пунктах временного размещения.

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Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация населения из ДНР и ЛНР была объявлена 18 февраля.