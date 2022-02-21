Севастополь готов принять 544 беженца из Донбасса
Севастополь, 21 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Севастополе готовы принять на данные момент 544 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам обсуждения вопроса сбора гуманитарной помощи в «Единой России» 20 февраля.
Он также сообщил, что в регионе идёт сбор гуманитарной помощи, первый груз в ростовскую область будет отправлен 22 февраля.
Кроме того, в Севастополе формируют отряд добровольцев для отправки в Ростовскую область — для оказания помощи в пунктах временного размещения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация населения из ДНР и ЛНР была объявлена 18 февраля.