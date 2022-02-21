Саранск, 21 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Мордовии работает оперативный штаб по вопросам оказания помощи прибывающим эвакуированным жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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Рабочие группы в составе штаба определяют места временного пребывания эвакуированных, решают вопросы организации питания и медицинской помощи. Дети школьного возраста смогут продолжить обучение по месту временного пребывания. Мордовия готовится принять около 500 мирных жителей Донбасса.

«Сейчас решаем вопрос с размещением граждан, которые в ближайшие дни прибудут к нам с территории Донбасса. В ближайшее время будет организована горячая линия, по которой можно предложить помощь», — заявил глава штаба, первый зампред правительства Мордовии Игорь Фрейдин.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента власти 52 регионов России выразили готовность принять эвакуированных с территорий ЛНР и ДНР мирных жителей.