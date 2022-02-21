Якутск, 21 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Неопределённость с Донецкой и Луганской народными республиками длится с 2014 года, и с тех порт ситуация усугубилась. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 февраля политолог из Якутии Андрей Данилов.

ИА REGNUM Донецк

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«Эта ситуация очень сильно затянулась, с 2014 года. Признавать, или вводить войска, как говорят некоторые «горячие головы», или вообще защищать эти республики надо было на протяжении тех восьми лет, которые уже прошли», — уверен эксперт.

Он считает, что ситуацию не нужно было доводить до той точки, в которой она сейчас находится. По мнению Андрея Данилова, зона влияния России распространялась по договорам с НАТО на бывшие союзные республики.

«Если такой сценарий на Украине — как-то надо было влиять, договариваться изначально, чтобы там не происходил так называемый «майдан». То есть это большой провал изначально, из которого попытались извлечь геополитические выгоды тем же самым приобретением Крыма как стратегической базы на Чёрном море. Ну естественно, после этого русскоязычные области Украины тоже захотели независимости или присоединиться к России. Это весьма сложный вопрос, который усугубляется год от года. Главное, что люди страдают от этого», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики обстреливают населённые пункты ДНР и ЛНР. Жители этих территорий эвакуируются в Россию.