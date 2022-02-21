Киев, 21 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Несмотря на сигналы со стороны ряда стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО), Украина намерена в него вступить. Об этом 21 февраля заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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"Большинство украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Единственный сигнал, который мы посылаем миру, заключается в том, что, если Украина преуспеет, а Россия отступит, это будет намного безопаснее для всего демократического мира», — сказал он.

Также глава украинского МИД указал на то, что Киев не собирается «отказываться от амбиций» по вступлению в НАТО, и добавил, что от ряда стран были сигналы о том, что в этом вопросе нужно занять менее жесткую линию.

«Такое сообщение приходило от нескольких европейских членов НАТО», — уточнил Кулеба, отметив, что со стороны США такого рода призывов не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли с применением запрещённой Минскими соглашениями артиллерии село Заиченко, находящееся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).