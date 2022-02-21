Чебоксары, 21 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Чувашии 44% больных ковидом приходится на Чебоксары. И доля жителей столицы среди ковидных пациентов за неделю выросла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании оперативного штаба заявила начальник управления Роспотребнадзора Надежда Луговская.

Cap.ru Начальник управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская

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Эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в ведомстве считают «всё ещё напряжённой, хотя темпы прироста снизились». По словам главного санитарного врача, среднереспубликанский уровень заболеваемости превышен в городах Алатырь, Чебоксары и Канаш, а также в Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Шемуршинском, Ядринском, Янтиковском, Яльчикском районах.

«Доля больных жителей Чебоксар составила почти 44%, на предыдущей неделе — 40%. Показатель заболеваемости в Чебоксарах выше среднереспубликанского значения на 8,5% и темпы [недельного] прироста там более существенные — на 27,8%», — сообщила Надежда Луговская.

Она также добавила, что «лица старше 65 лет дали самый высокий прирост [заболеваемости ковидом] за неделю — в 1,8 раза».

Напомним, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что хотя в регионе «фиксируем стабилизацию и коэффициенты, сажем так, движутся в положительном тренде, но это всё на очень высоких цифрах».

Как сообщало ИА REGNUM, максимальный суточный прирост подтверждённых случаев заражения коронавирусом отмечен 12 февраля 2022 года, когда выявлен 1301 носитель инфекции. С тех пор в Чувашии ежедневно снижается число вновь подтверждённых случаев заражения.