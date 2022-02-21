В семи районах Чувашии заболеваемость ковидом выше регионального уровня
Чебоксары, 21 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Чувашии 44% больных ковидом приходится на Чебоксары. И доля жителей столицы среди ковидных пациентов за неделю выросла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании оперативного штаба заявила начальник управления Роспотребнадзора Надежда Луговская.
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Эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в ведомстве считают «всё ещё напряжённой, хотя темпы прироста снизились». По словам главного санитарного врача, среднереспубликанский уровень заболеваемости превышен в городах Алатырь, Чебоксары и Канаш, а также в Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Шемуршинском, Ядринском, Янтиковском, Яльчикском районах.
Она также добавила, что «лица старше 65 лет дали самый высокий прирост [заболеваемости ковидом] за неделю — в 1,8 раза».
Напомним, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что хотя в регионе «фиксируем стабилизацию и коэффициенты, сажем так, движутся в положительном тренде, но это всё на очень высоких цифрах».
Как сообщало ИА REGNUM, максимальный суточный прирост подтверждённых случаев заражения коронавирусом отмечен 12 февраля 2022 года, когда выявлен 1301 носитель инфекции. С тех пор в Чувашии ежедневно снижается число вновь подтверждённых случаев заражения.