Токио, 21 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Участие во встрече лидеров стран «Большой семерки» (G7) в формате онлайн, запланированной на 24 февраля, намерен принять премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом 21 февраля сообщил на пресс-конференции генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

«24 февраля под председательством Германии планируется проведение виртуальной встречи лидеров G7. От Японии в ней принять участие должен будет премьер-министр Кисида», — сказал он.

Также Мацуно уточнил, что в ходе этой виртуальной встречи стороны собираются провести обсуждение широкого спектра связанных со внешней политикой вопросов и в том числе — ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что главы МИД Группы семи (G7) подтвердили, что Россия заплатит большую цену в случае «вторжения» на Украину.