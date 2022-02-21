Горно-Алтайск, 21 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай от COVID-19 излечились 93 пациента. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 25 067 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 30 693. За сутки выявлено 42 новых носителя. Новые случаи зафиксированы в Горно-Алтайске (+17), Майминском (+12), Усть-Канском (+10), Чемальском (+2) и Улаганском (+1) районах.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки — 1, за весь период — 632, в том числе 584 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.