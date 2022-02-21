Варшава, , 08:46 — REGNUM В субботу, 19 февраля, после длительной болезни скончался популярный в Польше певец, основатель вокально-инструментального ансамбля VOX Витольд Пашт. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр культуры Польши Петр Глинский.

Траур

Глинский выразил соболезнования в связи с кончиной Витольда Пашта. «Он был любимым и уважаемым артистом. Это большая потеря для польской музыкальной сцены», — написал министр.

Группа VOX, в составе которой кроме ее основателя Витольда Пашта, выступали Анджей Козел, Ришард Рынковский и Ежи Слота, дебютировала в 1979 году.

Выпущенный в 1981 году дебютный диск «Монте-Карло» разошелся тиражом в 400 тысяч копий. Квартет VOX завоевал в Польше огромную популярность, получал призы на фестивалях в Ополе, Сопоте, Братиславе.

За десятки лет существования группа отыграла сотни концертов в Польше, а также выступила в Нидерландах, Швеции, США и на Кубе.

Витольшу Пашту на момент смерти было 69 лет.