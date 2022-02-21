Вашингтон, 21 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 24 февраля обсудит ситуацию вокруг Украины с руководителями стран Группы семи (G7) в онлайн-формате. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на регулярном брифинге.

Facebook.com/ joebiden Джо Байден

Она уточнила, что виртуальная встреча будет посвящена текущей ситуации, которая «касается России и Украины», а также приоритетам председательства Германии в G7 в 2022 году.

По словам Псаки, в течение этой недели американский лидер продолжит тесную координацию с союзниками и партнёрами относительно «возможного дальнейшего вторжения России на Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, Псаки заявила также, что встреча президентов России и СШа Владимира Путина и Джо Байдена возможна в случае, если «не будет вторжения России на Украину». В Кремле, напомним, какие-либо агрессивные намерения России, приписываемые Западом, категорически отвергают.

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