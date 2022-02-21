Москва, , 08:22 — REGNUM Корабли Военно-морского флота России во взаимодействии с морской авиацией провели учения в Средиземном море, сообщает 21 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

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«Отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолётами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевыми задачами учений были поиск и непрерывное слежение за подлодкой условного противника, непрерывный обмен данными о маневрировании цели и отработка элементов боевого применения авиационных средств поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника была обнаружена в территориальных водах РФ в районе Курил атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia.

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