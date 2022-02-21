Улан-Удэ, 21 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, одному из скончавшихся было меньше 65 лет.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2782 человека.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 117 342. За минувшие сутки выявлено 1005 новых носителей. Выздоровел от COVID-19 лишь 391 человек, а всего к настоящему времени коронавирус победили 92 673 жителя.