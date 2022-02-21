Ульяновск, 21 февраля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом чуть подросло. Это следует из оперативной информации управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По сведениям ведомства, 20 февраля в регионе официально выявлен 1401 носитель новой коронавирусной инфекции, что на три больше, чем было подтверждено 19 февраля.

Всего в Ульяновской области сделано 1 854 204 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 4100.

Как сообщало ИА REGNUM, в колледжах и техникумах Ульяновской области продлили дистанционный формат обучения ещё на неделю, до 27 февраля. В случае стабилизации обстановки учащиеся вернутся к очному обучению.