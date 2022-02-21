Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM Уральский клуб УГМК одержал очередную победу в рамках чемпионата России. На это раз команда из Екатеринбурга расправилась со столичным «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе БК УГМК.

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Матч завершился со счетом 93:57. Самой результативной стала Элли Куигли. На ее счету 20 очков. Джоквел Джонс и Мария Вадеева принесли команде 14 и 12 очков соответственно.

После 17 туров УГМК единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На счету команды 17 побед и ни одного поражения. Ближайший матч екатеринбургская команда проведет 23 февраля. В заключительном туре группового этапа Евролиги «лисицы» встретятся с московским МБА.