Абакан, 21 февраля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 784 носителя коронавируса, с начала 2022 года — 25 489. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 февраля в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число выздоровевших после COVID-19 за сутки — 916 человек. В настоящее время в Хакасии амбулаторно лечится 10 061 (-581) пациент, в стационарах — 1083 (+33).

Как сообщал ИА REGNUM, 20 февраля в республике выявили 913 носителей коронавируса, выздоровели 478 человек.