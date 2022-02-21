Москва, 21 февраля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Шестидневная рабочая неделя с последующими тремя выходными днями ожидает в марте жителей России. Об этом 20 февраля напомнила юрист HeadHunter и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В преддверии 8 марта

Нечаева отметила, что по утверждённому производственному календарю 23 февраля является нерабочим праздничным днём, а в предпраздничный день 22 февраля жители России будут трудиться на час меньше.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта», — пояснила эксперт, уточнив, что в предпраздничный день 5 марта рабочий день будет сокращён на час.

Шестидневная рабочая неделя в марте ожидает тех работников, которые обычно трудятся пять дней в неделю. После длинной рабочей недели граждан России ожидают три выходных дня с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.