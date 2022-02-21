Вашингтон, 21 февраля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Посольству США в Москве будет сложно продолжать свою работу в случае, если российские власти «продолжат высылку дипломатов». Такое заявление сделал 20 февраля посол США в России Джон Салливан, изданию Politico.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посольство США в Москве

Как отметил Салливан, посольству будет сложно продолжать «безопасно функционировать» в случае, если российские власти будут продолжать высылку сотрудников американского диппредставительств. Салливан пояснил, что ему нравится его работа и он любит работать со своими коллегами в Москве, но из-за нехватки кадров у дипмиссии могут возникнуть сложности в работе.

Салливан заявил, что он опасается отказа в визах для персонала, в частности для рабочих, которые могут обслуживать инфраструктуру в здании посольства, ремонтировать и заменять её. Дипломат рассказал о проблемах с лифтами, генераторами и водяными насосами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство США в Москве предупредило граждан США, находящихся на территории России, о возможных нападениях и терактах в общественных местах. Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал это предупреждение «очень необычным».