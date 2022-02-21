Кызыл, 21 февраля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В Туве начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. По словам главы региона Владислава Ховалыга, к акции подключились зампреды регионального правительства и министры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он напомнил, в какой тяжёлой ситуации оказались беженцы.

«В этот трудный момент иного решения не может быть — Тува готова оказать помощь, подставив свое крепкое плечо. У нас по-другому и не бывает, всегда поддерживаем тех, кто оказался в беде», — отметил он.

Глава региона добавил, что при необходимости будут продуманы и другие меры поддержки жителям ЛНР и ДНР.

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