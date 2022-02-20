Вашингтон, 20 февраля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Россия обеспокоена поставками странами Запада вооружений на Украину, они могут попасть в руки радикалов и неонацистов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Поставка оружия

«Нас беспокоит беспрецедентная накачка Украины вооружениями. Каждый день в Киеве приземляются самолеты с противотанковыми комплексами, гранатометами, стрелковым оружием. Страшно представить, что произойдет, если оно попадет в руки сумасшедших радикалов и неонацистов», — сказал он в эфире телеканала CBS.

Посол добавил, что Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Москва не стремится дестабилизировать Вашингтон или Киев, подчеркнул Антонов.