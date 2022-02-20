Санкт-Петербург, 20 февраля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Более 60% прибывающих в пункты временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик — дети. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

Mchs.gov.ru Александр Чуприян

«Более 60% в ПВР (пунктах временного размещения) — это дети. Наша главная задача — создать максимально комфортные условия для их проживания», — сказал он.

По его словам, за каждым ПВР закреплены ответственные должностные лица, поэтому имеется полная картина бытовых условий и потребностей беженцев.