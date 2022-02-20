Курган, 20 февраля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 20 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 117 человек, выписались по выздоровлению 1163. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлено 1347 заражённых коронавирусом курганцев, на 47 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 20 февраля выявлено 77 232 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 634 человека, скончались 1 124 пациента (на восемь человек больше, чем днём ранее).