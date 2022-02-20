Москва, , 20:38 — REGNUM 26-летний российский центральный полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, не выходивший на поле с августа 2021 года, восстановился от травмы и вернулся в общую группу «железнодорожников». Об этом 20 февраля сообщило издание «РБ Спорт».

Антон Миранчук Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также сообщается, что Миранчук тренируется и будет готов сыграть в матче девятнадцатого тура чемпионата с «Краснодаром».

В текущем сезоне Антон Миранчук из-за травмы принял участие лишь в пяти матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан еще на два с половиной года до конца сезона 2023/24. Transfermarkt оценивает российского футболиста в 7,5 миллиона евро.