Мюнхен, Германия, 20 февраля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. 20 февраля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 встречалась с аутсайдером чемпионата «Гройтером». Основное время встречи завершилось со счетом 4:1.

Fcbayern.com «Бавария»

Первый мяч под занавес первой половины забил 29-летий боснийский нападающий Бранимир Хргота — 0:1. В дебюте второго тайма таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски сравнял счет после передачи Эрика Шупо-Мотинга — 1:1. Через пятнадцать минут Себастьян Грисбек срезал мяч в свои ворота — 2:1. На 82-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество хозяев — 3:1. В компенсированное время Эрик Шупо-Мотинг установил окончательный счет — 4:1.

Составы команд:

«Бавария»: Свен Ульрайх, Дайо Упамекано, Омар Ричардс (Эрик Шупо-Мотинг, 46'), Бенжамен Павар, Люка Эрнандес (Никлас Зюле, 53'), Йозуа Киммих, Марсель Забитцер (Марк Рока, 87'), Корентен Толиссо (Серж Гнабри, 25'), Лерой Сане (Пол Ваннер, 87'), Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

«Гройтер»: Андреас Линде, Марко Мейерхофер, Себастьян Грисбек, Ник Виргевер, Жан-Лука Иттер, Тимоти Тилльманн, Джереми Дудзяк (Хавард Нильсен, 22'), Пауль Сегуин (Джулиан Грин, 69'), Бранимир Хргота (Афимико Палулу, 69'), Джейми Льюелинг (Максимилиан Бауэр, 62').

«Бавария», одержав восемнадцатую победу в текущем сезоне, набрала 55 очков и укрепилась на первой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Гройтер» с тринадцатью очками остался на последней строчке.