Лос-Анджелес, США, 20 февраля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Создатель «Игры престолов» и американский сценарист Джордж Р.Р. Мартин объявил о завершении съемок первого сезона приквела серила HBO «Дом дракона».

Логотип Игра Престолов

«Мне сказали, что съемки первого сезона «Дом дракона» завершились. Да, все десять эпизодов. Я видел черновые вариант некоторых из них, и они мне нравятся», — сообщил Мартин в своем блоге. Также сценарист утверждает, что сериалу все еще требуются большие технические работы.

Ранее сообщалось, что действия сериала «Дом дракона» развернутся за двести лет до событий оригинального сериала. Роли пяти главных героев сериала исполнят Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен), Мэтт Смит (Деймон Таргариен) и Стив Туссэн (Корлис Веларион).