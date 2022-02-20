Донецк, 20 февраля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Подразделения Донецкой Народной Республики были вынуждены открыть ответный огонь по огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам 20 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения, подавив огневые точки противника», — сказал журналистам представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 20 февраля, ВСУ совершили очередной обстрел ДНР по направлению населенного пункта Васильевка, применив 17 гранат.