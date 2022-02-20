Москва, 20 февраля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 февраля проведет телефонные переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом 20 февраля сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Во исполнение договоренностей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня (20 февраля), — сказала дипломат. — Ле Дриан сегодня не смог».

Захарова добавила, что телефонный контакт между главами МИД России и Франции запланирован на 21 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины.