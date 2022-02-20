Киев, 20 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В Донбассе необходимо немедленно ввести режим тишины. Об этом 20 февраля написал президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter, комментируя свой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Украинский лидер отметил, что он обсудил с Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе.

«Выступаем (Киев и Париж) за активизацию мирного процесса, — написал Зеленский. — Поддерживаем безотлагательный созыв Трехсторонней контактной группы и немедленное введение (в Донбассе) режима тишины».

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля в Министерстве иностранных дел России сообщили, что заявления западных стран о якобы «фабрикации» Россией поводов для «вторжения» на Украину являются ложью.