Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM 31-летний нигерийский экс-нападающий «Уфы» и московского «Динамо» Сильвестр Игбун проведет вторую половину сезона в «Нижнем Новгороде».

Центральный стадион «Динамо» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Как сообщает генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов, клуб подписал с Игбуном контракт, рассчитанный до 31 мая 2022 года: «Подписали ли контракт с Игбуном? Да, это так. Срок — до конца сезона, до 31 мая», — цитирует Измайлова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сильвестр Игбун принял участие в двенадцати матчах за «Динамо» во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 153 минуты и отметившись одним забитым мячом в ворота ставропольского «Динамо».