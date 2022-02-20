Киев, 20 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Австралии Мэрис Пэйн провели переговоры в Мюнхене, в ходе которых обсудили оказание Киеву военно-технической помощи. Об этом 20 февраля сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети Twitter.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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«На нашей встрече в Мюнхене Мэрис Пэйн и я обсудили возможности оказания военно-технической поддержки Украине, — написал Кулеба. — Благодарен Австралии за поддержку Украины в это напряженное время кризиса безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил журналистам, что заявления официального Киева о том, что прямого диалога с республиками Донбасса не будет, фактически являются отказом от выполнения Минских соглашений.