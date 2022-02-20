Берн, , 17:26 — REGNUM 20 февраля в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» «Базель» в матче 22-го тура швейцарской Суперлиги 2021/22 одержал крупную победу над «Лозанной-Спорт» со счетом 3:0.

Федор Чалов (сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru

Забитыми мячами составе хозяев отметились Михаэль Ланг (50' Федор Чалов), Адам Салаи (65' Валентин Штокер) и Ноа Каттербах (89' Жоэлсон Фернандеш). Желтые карточки получили Тоичи Сузуки, Фабиан Фрай, Страхиня Павлович и Мохамед Амдуни.

Голевая передача в этом матче стала для Федора Чалова первым результативным действием в составе «Базеля».

Составы команд:

«Базель»: Линднер, Каттербах, Ланг (Лопес, 70'), Павлович, Пельмар, Штокер (Чипперфилд, 90'), Малеш (Салаи, 46'), Фрай, Миллар, Ндой (Паласиос, 81'), Чалов (Фернандеш, 81').

«Лозанна-Спорт»: Диау, Гриппо, Монтейро, Зохури, Кукурузович, Амдуни, Мау (Оуттара, 81'), Чафик, Сузуки (Н'Гиссан, 81'), Томас (Пундже, 60'), Шпильман (Койл, 52').

«Базель», одержав десятую победу в сезоне и набрав 40 очков, укрепился на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. «Лозанна-Спорт» с двенадцатью очками осталась на последней позиции в зоне вылета.