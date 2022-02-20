Киев, 20 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 17 448 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 720 771.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 152 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов составило 104 518.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 31 тыс. носителей SARS-CoV-2.