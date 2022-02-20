Екатеринбург, 20 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге идёт сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР. Объединённый пункт её приёма находится в Доме добровольцев Свердловской области.

Mirnews.su Гуманитарная помощь

С инициативой собирать гуманитарку выступили «Российский Красный Крест», добровольцы общероссийского штаба акции #МыВместе и областное отделение «Единой России». Приносить вещи можно на ул. Крылова, 2. Уточнить детали оказания такой помощи все желающие могут в ситуационном центре Дома добровольцев по номеру телефона (343) 382−23−77.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации. В Россию уже перебрались десятки тысяч жителей этих республик.