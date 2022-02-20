Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В Бресте состоялся заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022, по итогам которого победу одержал гандбольный клуб «Ростов-Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

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Подопечные Пера Юханссона одержали победу над хозяйками площадки — французским «Брестом» — со счётом 18:29. Благодаря выигрышу «Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«У нас была сложная неделя, но мы старались хорошо подготовиться, на все 100% и отлично выступить: дисциплинированно, в высоком темпе, с хорошей обороной. Очень горжусь своими девочками, которые продемонстрировали прекрасную игру», — прокомментировал наставник.

ИА REGNUM сообщало, что матч 13-го раунда предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/22 между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Бухарест» (Румыния) не состоялся из-за случаев заражения коронавирусом среди игроков румынской команды. Игру было решено отменить или перенести на другую дату.

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