Нижний Новгород, , 15:38 — REGNUM Футбольный клуб «Нижний Новгород» заключил соглашение с нигерийским нападающим Сильвестром Игбуном, который пребывает в статусе свободного агента. Об этом 20 февраля сообщает «Матч ТВ».

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Уточняется, что срок заключенного нижегородской командой с 31-летним футболистом контракта рассчитан до 31 мая нынешнего года с возможностью его продления, однако без обязательной активации этого пункта.

Отметим, в сезоне 2021/22 Сильвестр Игбун играл в составе московской команды «Динамо» в Российской Премьер-лиге и в 12 матчах отличился одним забитым голом.