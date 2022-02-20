Тамбов, 20 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 53 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

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20 февраля выявлено 1359 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 90 тыс. 594 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 69 тыс. 450 пациентов, в том числе 963 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2094 человека. Подтверждено 12 новых летальных случаев за последние сутки.